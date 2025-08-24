Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. a10

Con los puños apretados en alto, el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cruzó la meta en primer lugar en la primera etapa de la Vuelta a España a su llegada a la localidad italiana de Novara, que le sirvió además para enfundarse el primer maillot rojo de líder de la edición 80 de la competencia. Philipsen superó al británico Ethan Vernon y al venezolano Orluis Aular, segundo y tercero respectivamente. En ausencia del esloveno Tadej Pogacar, la Vuelta arrancó con el danés Jonas Vingegaard, que llegó en el pelotón principal, como máximo favorito para consagrarse como el vencedor el próximo 14 de septiembre en Madrid.