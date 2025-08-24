▲ Germán de la Rosa está por correr su quinto Maratón en la Ciudad de México con un perfil que refleja la fortaleza mental y la adaptación física. Foto @morfito

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025

Germán de la Rosa superó el cáncer, no tiene una pierna y a sus 43 años va por su quinto Maratón de la Ciudad de México. Con un perfil que refleja la fortaleza mental y la adaptación física, también representa a un grupo de atletas que logran hazañas increíbles pero, al estar en la categoría de personas con discapacidad, a veces su historia se diluye lejos de los reflectores.

“Todos tenemos oportunidad de hacer deporte, el deporte no excluye personas, es una fiesta en la que todos deberíamos ser incluidos. No discriminemos, al contrario, hay que invitar a más personas. Una persona con discapacidad no es a la que le falta algo, es una que no ve y se niega a la realidad”, mencionó en el Foro Maratón, donde su historia destacó como motivación entre las tantas recomendaciones para los corredores.

El cáncer –que atacó sus huesos y pulmones– pasó de ser una enfermedad a un proceso de superación para Germán cuando tenía sólo 14 años de edad. Casi un lustro después vendría el momento cumbre que redefinió su estilo de vida: la amputación de su pierna izquierda por decisión propia.

Fue entonces que comenzó a correr y a confirmar que su cuerpo y mente tenían fortaleza para enfrentar ese reto; se convirtió en 2014 en el primer mexicano amputado en participar en una Spartan Race, pruebas con obstáculos de alta exigencia. La única hazaña que le faltaba era la carrera de los 42 kilómetros 195 , barrera que fue quebrada en 2018 en su primer Maratón de la Ciudad de México.

“Te encariñas con ese sufrimiento, dolor, emoción, ansiedad, estrés, enojo y todas las sensaciones que se presentan en un maratón”, señaló al recordar los kilómetros que recorrió en la Ciudad de México en las ediciones de 2019, 2023 y 2024. “Se trata de lograr eso que tú mismo te bloqueas y que la gente también te bloquea”, agregó.