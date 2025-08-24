Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. a12

Botánica para comer

Saber cómo funcionan las plantas cambiará tu forma de verlas y cocinarlas. Ésta es la propuesta primigenia del biólogo argentino Joaquín Ais, quien asocia dos pasiones de saberes: las plantas y los alimentos.

El libro, escrito con rigor científico y gastronómico, es “para los que nos gusta comer y somos curiosos”, se describe. Es un compendio de anatomía vegetal que explora desde la raíz los frutos, flores y semillas para acercarse a las maravillas que generan la vida a partir del agua, la luz y el suelo.

El autor declara: “las plantas han sido, y siempre serán, la base sobre la cual nos hemos construido como especie”.

La realización de este libro tomó un año y medio de trabajo, que incluyó investigación, escritura, revisión y aprendizajes.

“Utilizar a la botánica como excusa para hablar de cocina permite una conversación tan larga y fascinante que es imposible de abarcar en una sola cena o un libro”.

Autor: Joaquín Ais

Editorial: Siglo XXI

Número de páginas: 224

Miro la tierra

Miro la tierra, de José Emilio Pacheco, reúne los poemas escritos entre 1984 y 1986. En ellos, el autor reivindica el valor de la poesía como crónica y testimonio, con un lenguaje sobrio, preciso y cargado de imágenes potentes.

Organizados en tres apartados: Las ruinas de México (Elegía del retorno), Lamentaciones y alabanzas y Los nombres del mal, los versos exploran el dolor y el desconcierto ante la catástrofe “el terremoto de 1985 en la Ciudad de México”.

Con estructura libre, sin rima ni métrica fija, Pacheco honra a los héroes anónimos que emergen tras la tragedia y reflexiona sobre la relación del ser humano con la naturaleza. El libro transita del testimonio íntimo a una visión universal del desastre, y logra una poesía que pregunta, que no ofrece consuelo sino conciencia: “Con piedras de las ruinas ¿vamos a hacer otra ciudad, otro país, otra vida? De otra manera seguirá el derrumbe”.

Miro la tierra forma parte de la colección Marginales, serie Nuevos textos sagrados, dirigida por Antoni Marí.

Autora: José Emilio Pacheco

Editorial: Tusquets

Número de páginas: 73

El corazón de México: de cómo las comunidades forjaron el capitalismo, una nación y la historia global, 1500-2000

Las comunidades propietarias de tierras en el valle de México son el foco de esta amplia investigación en torno al desarrollo de distintas formas de organización que a la postre de cinco siglos transitaron hacia una nueva etapa del capitalismo.

El texto da cuenta del paso, desde la sobrevivencia basada en los cultivos y las artesanías durante el régimen mexica, a la insuficiencia de la producción agrícola y la toma de trabajos asalariados y el dominio del cultivo comercial. Tras la Independencia, se fortalecieron ciertas autonomías para responder a la creciente escasez de trabajo.

Detalla el impacto de fenómenos como la Revolución Mexicana, el crecimiento poblacional de mediados del siglo XX y la implantación de un “capitalismo urbanizador”, cercano a la sujección del país a Estados Unidos y a un proceso de globalización.

El autor consigna que ahora “los habitantes del centro intentan seguir adelante, buscando nuevas maneras de sostener a sus familias, de forjar comunidades y de dar forma a un mundo que perjudica cada vez más a sus vidas”.

Autor: John Tutino