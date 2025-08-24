Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 5

Amealco de Bonfil, Qro., Debido al desinterés de los jóvenes de convertirse en artesanos, al considerar que es una actividad poco redituable, podrían no elaborarse más muñecas Lelé y Dönxu, principalmente en la localidad otomí de San Ildefonso Tultepec del municipio de Amealco de Bonfil, en el sur del estado de Querétaro.

“Se está perdiendo mucho el interés entre los jóvenes por aprender la elaboración de las muñecas”, señaló en entrevista con La Jornada Claudia Santiago, artesana del poblado de San Ildefonso Tultepec.

Comentó que ella ha percibido la misma situación en otras familias de San Ildefonso Tultepec, en las que sólo las personas mayores se dedican a elaborar muñecas y otras artesanías basadas en la Lelé y su variante, la Dönxu. “Ya hay muy pocas familias que se dedican a hacer muñecas, porque es un trabajo muy laborioso y muy mal pagado”.

Otras artesanas de San Ildefonso que acuden a vender sus piezas a la cabecera municipal de Amealco aseguraron que sus hijos no quieren seguir la tradición de elaborar muñecas ni otras artesanías.