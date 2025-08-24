▲ En la era de las redes sociales las jóvenes consideran que se verían poco atractivas con dibujos geométricos en los rostros, brazos y manos. Alejarse de sus pueblos también influye en la pérdida de esta práctica centenaria. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 3

Umerkot. Después de mezclar carbón con unas gotas de leche de cabra, Basran Jogi, de 60 años, se vuelve con su aguja hacia sus invitadas del día: dos niñas pakistaníes que han venido a hacerse su primer tatuaje tradicional.

En las aldeas hindúes de la frontera oriental de Pakistán, cerca de India, las tatuadoras llevan siglos dibujando con agujas líneas de puntos, círculos y otros adornos geométricos en los rostros, los brazos y las manos de las niñas.

“Primero, dibujamos dos líneas rectas entre las cejas”, explica Jogi. “Y después clavamos la aguja entre esas dos líneas, suavemente, hasta que aparezca la sangre”, continúa.

Pooja, de 6 años, hace una mueca mientras los puntos comienzan a formar círculos y triángulos en su frente y barbilla. Su hermana mayor, Champa, de 7 años, se impacienta: “¡Yo también estoy lista!”

Esta escena, que durante mucho tiempo fue habitual, se ha vuelto cada vez más rara en los últimos años, a medida que cada vez más familias hindúes –apenas 2 por ciento de los 255 millones de habitantes de la República Islámica de Pakistán– se trasladan a vivir a la ciudad.

“La última generación”

“Estos tatuajes nos hacen identificables entre la multitud", declara Durga Prem, una estudiante de ingeniería informática de 20 años, oriunda de Badin, una ciudad de la provincia meridional de Sindh donde se concentra la minoría hindú.

“A nuestra generación ya no le gustan. En la era de las redes sociales, las jóvenes evitan tatuarse la cara porque consideran que con esos dibujos se las vería como diferentes y poco atractivas”, afirma a Afp.

Su hermana Mumta también se negó a tatuarse los puntos que adornan los rostros de su madre y sus dos abuelas.

Pero “si nos hubiéramos quedado en el pueblo, seguramente tendríamos esos tatuajes en la cara o en los brazos”, comenta.

En un país donde las minorías no musulmanas se sienten discriminadas en muchos ámbitos, “no podemos obligar a nuestras hijas a seguir” tatuándose, expresa Mukesh Meghwar, defensor de los derechos de los hindúes.