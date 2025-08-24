▲ Para montar la exposición Estética Revueltas: Una familia de vanguardia se analizaron 36 archivos y colecciones públicos y privados. Foto Germán Canseco

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 2

La historia y el legado de una de las estirpes artísticas más emblemáticas, creativas y transgresoras del siglo XX mexicano llega al Museo de Arte Moderno con la exposición Estética Revueltas: Una familia de vanguardia, que se presentará hasta febrero de 2026.

Integrada por 147 piezas –entre pinturas, partituras, fotografías, libros, grabados, carteles, películas y documentos–, constituye un variopinto crisol de los aportes artísticos, sociales, políticos y culturales de cuatro de los 12 hermanos Revueltas: Fermín, pintor; Silvestre, músico; Rosaura, bailarina, actriz y escenógrafa, y José, escritor y revolucionario.

Originarios de Durango, los Revueltas son “un fenómeno inusual” en el ámbito artístico, según Brenda Caro y Carlos Segoviano, curadores de la muestra: “Pocos casos existen en México, y quizá en el mundo, de una familia cuyos integrantes se desarrollaron en disciplinas distintas y, sin embargo, al conjuntarlos, permiten construir un relato profundo de la vida cultural del país”.

En un recorrido previo a la apertura, los investigadores destacaron que esta es la primera ocasión que se estructura una exposición de tal naturaleza sobre ese peculiar clan familiar, resultado de una inmersión en 36 archivos y colecciones públicos y privados.

Entre éstos se encuentran los de los centros nacionales de investigación, documentación e información Teatral (Citru), Musical (Cenidim) y Artes plásticas (Cenidiap), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La exposición tiene lugar en el contexto del 125 aniversario del natalicio de Silvestre y el 90 luctuoso de Fermín, además de que en 2026 se cumplirá medio siglo del fallecimiento de José.

En la muestra se revelan los planteamientos y propuestas que cada uno de esos cuatro hermanos desarrolló en su respectivo campo, destacaron los curadores.

Silvestre supo aunar la multirritmia y la polirritmia a la herencia musical de la academia, así como incorporar ciertos elementos de la música vernácula mexicana que fraguaron ese sonido que lo distinguió y que cambió el rumbo de la música sinfónica de nuestro país, explicaron.

Fermín, por su parte, transitó de las escuelas de pintura al aire libre al movimiento 30-30 y al muralismo, con una obra marcada por rupturas visuales de gran fuerza.

Más jóvenes, Rosaura y José se integraron a la danza moderna y a la literatura y el cine, de manera respectiva. Ella renovó los discursos coreográficos en México y alcanzó prestigio internacional, mientras él transformó el guion cinematográfico en un género literario, a la par de que consolidaba una obra narrativa y política de gran impacto e influencia.