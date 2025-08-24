Alejandro Cruz Flores

El gobierno de la Ciudad de México trabaja en un plan para la recuperación de la zona lacustre de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac, catalogada por la Unesco como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, que se centrará en la conservación de cuerpos de aguas y lagunas.

En un recorrido por la zona ejidal del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la primera demarcación, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, señaló que en conjunto con los pobladores se establecerá una estrategia para el control de la zona chinampera, que garantice el buen manejo del agua y los desagües.

Para tal efecto, dijo, se realizan ya estudios y análisis, cuyos resultados permitan establecer la ruta a seguir, así como el presupuesto que se requerirá para iniciar con el rescate de dicha zona el próximo año, con beneficios como una mayor producción agrícola de las chinampas y todas las áreas de cultivo.