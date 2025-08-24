De los 13 detenidos, quedan pendientes tres de ser llevados ante un juez
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 26
Ayer, a dos mujeres más, de las 13 personas detenidas por su vinculación en los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el juez de control de Tribunal Superior de Justicia les dictó prisión preventiva como presuntas responsables de los delitos de narcomenudeo y cohecho.
En la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó de legal la detención, la cual se llevó a cabo durante los operativos que se realizaron la madrugada del pasado miércoles en municipios del estado de México y la capital.
A pesar de que la fiscalía capitalina informó que Arlette N contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, la imputación que se le hizo durante la audiencia, así como a Fanny N fue por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, así como el de cohecho.
Durante la audiencia, la defensa de Arlette N y Fanny N solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual será hasta la próxima semana cuando se determine si son vinculadas a proceso.
Con esta consignación ya son 10 personas de las 13 que fueron detenidas que se encuentran en prisión y hasta el momento sólo Nery N fue consignada por su presunta participación en el homicidio de Ximena y José, ocurrido el pasado 20 de mayo en la calzada de Tlalpan.
En este caso el lunes se determinará si queda vinculada a proceso por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.
A más de 72 horas de la realización de los operativos para la captura de 13 de los involucrados en el doble homicidio, en la fiscalía capitalina no se tenía claro si Javier N, Eduardo N y Jesús N habían sido consignados ante el juez de control.
Entre estos últimos, Jesús N fue identificado como uno de los principales operadores del doble crimen, quien coordinó y ejecutó el ataque. Previo al despliegue de fuerzas de seguridad de la ciudad y federal para la detención, el implicado, junto con Arlette y Neri, ya contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa.