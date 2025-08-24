Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 26

Ayer, a dos mujeres más, de las 13 personas detenidas por su vinculación en los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el juez de control de Tribunal Superior de Justicia les dictó prisión preventiva como presuntas responsables de los delitos de narcomenudeo y cohecho.

En la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó de legal la detención, la cual se llevó a cabo durante los operativos que se realizaron la madrugada del pasado miércoles en municipios del estado de México y la capital.

A pesar de que la fiscalía capitalina informó que Arlette N contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, la imputación que se le hizo durante la audiencia, así como a Fanny N fue por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, así como el de cohecho.

Durante la audiencia, la defensa de Arlette N y Fanny N solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual será hasta la próxima semana cuando se determine si son vinculadas a proceso.