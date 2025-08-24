H

ace unos días paseando por la majestuosa Plaza de Santo Domingo, aprovechamos para visitar la hermosa casona donde pasó sus últimos años y falleció –el 21 de agosto de 1842– Leona Vicario. Se encuentra en el número 37 de Brasil, frente al costado del templo que bautiza la plaza.

Originalmente el predio fue parte del Palacio de la Inquisición, de triste memoria; ese tramo de la calle se llamaba De los sepulcros de Santo Domingo.

El prolífico cronista decimonónico Guillermo Prieto, platica en sus memorias que por su tamaño la casa se prestaba para dividirse en dos partes según se acostumbraba en la época; el matrimonio Quintana Roo ocupaba la parte alta y la baja la rentaban. El primer inquilino fue Antonio López de Santa Anna.

Actualmente la mansión es la sede de la Dirección de Literatura de Bellas Artes y se puede visitar.

Estas casas, además de una hacienda productora de pulque y ganado llamada Ocotepec en Apam, Hidalgo, fueron la compensación que le otorgó a Leona el Congreso del México Independiente, por los numerosos bienes que le fueron confiscados cuando se unió al movimiento insurgente, adicional a la fortuna que gastó cuando apoyaba la causa desde el grupo clandestino conocido como “Los Guadalupes”.

Leona nació en el seno de una familia opulenta, muy joven quedó huérfana y heredó una sustancial fortuna; de gran cultura, escritora y periodista –tenía que usar seudónimo porque se veía mal que una mujer realizara ese oficio–.

Cuando se descubrió su participación en el movimiento estuvo presa en el Colegio de Belén, de donde la liberó un grupo de insurgentes. Tras unos días escondida los rebeldes disfrazados de arrieros que conducían carretas y burros cargados con pulque, la sacaron de la Ciudad de México. Ahí iba Leona, con otras mujeres de pueblo, pintada como negra.

Se reunió con Andrés Quintana Roo quien ya estaba en Oaxaca con el general Morelos, los casó un cura simpatizante del movimiento y apoyaron en la redacción de los periódicos que publicaban los insurgentes y los documentos que se plasmaron en la Constitución de Apatzingan. Todo ello, huyendo de un sitio a otro porque estaban acosados por las fuerzas realistas.