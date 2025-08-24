Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 24

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene activos 95 cercos epidemiológicos, como parte del reforzamiento del protocolo de atención a enfermedades exantemáticas, que se caracterizan por fiebres y erupciones cutáneas, sin que hasta el momento se tenga registrado algún brote de sarampión, afirmó la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylbermann.

En entrevista, dijo que el gobierno capitalino continúa con una intensa campaña de vacunación con el fin de que los niños de hasta 8 años completen su esquema y fortalecer el de la población de 10 a 49 años.

Al señalar que en la capital del país hasta el momento se tienen confirmados sólo tres casos de sarampión, una niña de un año y nueve meses de edad, así como dos jóvenes de 24 y 28 años, en los que se hicieron los cercos y buscó contactos, sin que se haya derivado en más personas contagiadas.

Unos de los cercos epidemiólogos activos es el de una unidad familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se detectaron dos pacientes menores de edad con enfermedad exantemática.