Gobierno, el que repara más hoyos
 
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 23

De las 153 socavones reportados por el Gobierno de la Ciudad de México, 37 se abrieron en vialidades primarias y 116 en secundarias.

En el primer caso corresponde a la autoridad central su reparación y el resto a las alcaldías.

Sin embargo, el gobierno capitalino atiende vías secundarias ante la complejidad del fenómeno.

La aparición de nuevos socavones en la Ciudad de México continúa a lo largo de 13 mil 500 kilómetros de tubería de agua y 12 mil 500 kilómetros para el drenaje, que cumplieron con su vida útil.

