Domingo 24 de agosto de 2025, p. 23
De las 153 socavones reportados por el Gobierno de la Ciudad de México, 37 se abrieron en vialidades primarias y 116 en secundarias.
En el primer caso corresponde a la autoridad central su reparación y el resto a las alcaldías.
Sin embargo, el gobierno capitalino atiende vías secundarias ante la complejidad del fenómeno.
La aparición de nuevos socavones en la Ciudad de México continúa a lo largo de 13 mil 500 kilómetros de tubería de agua y 12 mil 500 kilómetros para el drenaje, que cumplieron con su vida útil.