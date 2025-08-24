De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 23

De las 153 socavones reportados por el Gobierno de la Ciudad de México, 37 se abrieron en vialidades primarias y 116 en secundarias.

En el primer caso corresponde a la autoridad central su reparación y el resto a las alcaldías.

Sin embargo, el gobierno capitalino atiende vías secundarias ante la complejidad del fenómeno.