Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 23

Araceli Zaragoza, de alrededor de 60 años de edad, cayó en un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad cuando caminaba en el andador de avenida Talismán, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, colonia San Pedro El Chico, en Gustavo A. Madero. Por las lesiones que presentó, fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cerca del mediodía, la caída de la mujer movilizó a los cuerpos de emergencia, entre ellos seis bomberos que recibieron el reporte de “rescate de persona”, por lo que realizaron maniobras para sacarla del socavón en camilla.

Ella refirió dolor en el cuerpo e imposibilidad para moverse y caminar, por lo que el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, comentó que se solicitó apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes dieron la primera atención y realizaron el traslado.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) informó que la oquedad tiene una dimensión de seis metros de largo por cuatro metros de ancho y aproximadamente seis metros de profundidad, fue originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causado por las intensas lluvias.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer cayó al no ver el socavón que no tenía cintas de precaución; una segunda información refiere que cuando Araceli iba caminando se abrió la oquedad debido al reblandecimiento del terreno.