Se formó por fuga de aguas residuales en Gustavo A. Madero
Fue trasladada al Hospital de Traumatología por las lesiones que presentó
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 23
Araceli Zaragoza, de alrededor de 60 años de edad, cayó en un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad cuando caminaba en el andador de avenida Talismán, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, colonia San Pedro El Chico, en Gustavo A. Madero. Por las lesiones que presentó, fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cerca del mediodía, la caída de la mujer movilizó a los cuerpos de emergencia, entre ellos seis bomberos que recibieron el reporte de “rescate de persona”, por lo que realizaron maniobras para sacarla del socavón en camilla.
Ella refirió dolor en el cuerpo e imposibilidad para moverse y caminar, por lo que el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, comentó que se solicitó apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes dieron la primera atención y realizaron el traslado.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) informó que la oquedad tiene una dimensión de seis metros de largo por cuatro metros de ancho y aproximadamente seis metros de profundidad, fue originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causado por las intensas lluvias.
De acuerdo con las primeras versiones, la mujer cayó al no ver el socavón que no tenía cintas de precaución; una segunda información refiere que cuando Araceli iba caminando se abrió la oquedad debido al reblandecimiento del terreno.
La SGIA indicó que investigará la situación de la oquedad, que desde ayer quedó acordonada.
La dependencia informó que en una semana, el 30 de agosto por la noche, concluirá la reparación del socavón en la calzada Ignacio Zaragoza, localizado a una calle de la estación Canal de San Juan de la línea A del Metro, en Iztapalapa.
Los automovilistas expresaron inquietud ante el caos vehicular y que se acentuará a partir del 1º de septiembre con el regreso a clases.
La dependencia capitalina indicó que se remplazará la carpeta asfáltica, que mantiene señalizada el área de trabajo para prevenir incidentes.
Fuera de casa 58 días
La familia Colín, que por casi siete décadas habitó en la cerrada Camino de los Toros, colonia América, en Miguel Hidalgo, pidió al gobierno capitalino y de la alcaldía Miguel Hidalgo información sobre las acciones de demolición y reconstrucción de la vivienda de la que el 27 de junio tuvieron que salir, porque se formó un socavón por la fractura de una tubería y que se declaró inhabitable.
Hace alrededor de un mes, las autoridades no han tenido contacto con los integrantes de las ocho familias, algunas de ellas fueron desplazadas al estado de Hidalgo, mientras otras encontraron alojamiento temporal en un departamento de la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, que tendrán que desalojar en los siguientes días, porque fue vendido.