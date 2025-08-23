D

esde su origen, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) nació con dos posibilidades que se interpretan, eligen y accionan, según las convicciones de cada sujeto, colectivo o autoridad frente a la realidad social. Hasta el momento ha mantenido esas dos puertas abiertas para encauzar políticas, pedagogías y prácticas docentes que pueden ser contradictorias. Tener criterios inflexibles sobre ella, como si fuera un amasijo homogéneo de postulados neoliberales puede resultar contraproducente para el proceso instituyente de una educación propia.

La NEM dejó abierta una puerta para reproducir un tipo de formación que educa en la flexibilidad del capital humano. Las metodologías de proyectos son un atajo con el que se desplazan los conocimientos de las disciplinas científicas, sobre todo los relativos a las humanidades, para colocarse directamente sobre la puesta en acción de habilidades laborales en la resolución de problemas productivos y organizacionales de la empresa. Podríamos decir que estas metodologías resolvieron las deficiencias del enfoque competencial, que no había logrado instalar escenarios pedagógicos para llevarlo a su práctica concreta, más allá de los enunciados técnicos.

De la mano con la estrategia geopolítica para el impulso de polos económicos de desarrollo y la relocalización territorial, productiva y comercial del capitalismo en nuestro país, la homogeneización de la educación dual en ciernes para el sistema de formación media superior es la continuidad que escala del ambiente para el aprendizaje y las habilidades rentables a través de proyectos académicos y escolares al rompimiento de las barreras entre la escuela y el trabajo; es decir, asumir –sin tapujos ni artilugios epistémicos, arguyendo integración curricular– que el objetivo primordial del sistema educativo debe ser la capacitación de los insumos humanos en el sitio mismo de la empresa.

Por esta puerta entran y salen de la oficina de Mario Delgado los representantes de México en la OCDE, las patronales de la comida industrializada, los negociantes de materiales didácticos; se asoman los secretarios de educación estatales, como el de Tamaulipas, para saludar con propuestas de capacitar maestros para hacer de coach emocionales o las del líder nacional del SNTE sugiriendo el regreso de libros de texto de las editoriales privadas, hechos con didácticas instruccionales e imperativas, en detrimento del pensamiento crítico.

Sin embargo, esta no es la única puerta abierta de la NEM, por tanto, tampoco representa un solo horizonte de posibilidades. Hay otras grietas por las que ha sido posible transitar experiencias, metodologías o pedagogías venidas de las educaciones alternativas, críticas y populares. En las últimas semanas he acompañado trayectos de formación para el codiseño curricular, en los que, de manera testimonial, he visto que maestros recurren a la lectura crítica de la realidad como punto de partida de cada proyecto educativo, para observar y recoger las contradicciones propias de todo sistema socioeconómico atravesado por las desigualdades raciales, de clase y género.