asbará es una palabra en hebreo que significa explicación o esclarecimiento. En los hechos, indica una agresiva estrategia de propaganda, engaño y desinformación que despliegan el Estado judío y sus proxis para justificar los abusos y los crímenes de lesa humanidad que cometen contra la población palestina.

No es algo reciente. El exitoso eslogan “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” revela que la voluntad de deshumanizar a los palestinos se encuentra en el origen mismo del sionismo. A principios del siglo XX, Palestina tenía unos 600 mil habitantes, de los cuales 87 por ciento eran árabes musulmanes, 10 por ciento árabes cristianos y sólo 3 por ciento eran judíos nativos. En esa época, Jerusalén, Gaza, Haifa y Hebrón eran ciudades prósperas con una población en crecimiento. Los palestinos tenían historia y tradiciones culturales: literatura, gastronomía, teatro, danza, música, además de artesanías, como joyería de plata, cerámica, textiles y tallas de madera.

Otra impostura es el supuesto derecho de los judíos “a retornar a Palestina”, tierra de la cual habrían sido expulsados por los romanos en los primeros siglos de la era cristiana. Admitiendo, sin conceder, que dicha expulsión haya tenido lugar, los judíos askenazis que llegaron de Europa oriental a lo largo del último siglo son los descendientes de un pueblo de nómadas esteparios, los jázaros, que se convirtieron al judaísmo en la Edad Media y no tenían relación alguna con los judíos bíblicos. Una patraña más es que los colonos sionistas transformaron páramos estériles que yacían abandonados en tierras fecundas. Además de ser conocida por sus olivos, dátiles e higueras, Palestina producía trigo, cebada y vid en abundancia, desde tiempos inmemorables.

Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad se enteró del genocidio nazi contra los judíos, los sionistas proclamaron la creación del Estado de Israel con el beneplácito de la ONU y de las dos potencias ganadoras de la guerra: Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un Estado supremacista desde el principio pues, según los planes de sus fundadores –entre ellos los “izquierdistas” David Ben-Gurión y Golda Meir–, la población no judía no tendría que rebasar 20 por ciento. Como consecuencia, decenas de miles de palestinos fueron asesinados y 750 mil huyeron convirtiéndose en refugiados. Esa fue la primera nakba, o catástrofe, la limpieza étnica de Palestina, pero gran parte del mundo creyó que se estaba rindiendo justicia a los judíos europeos sobrevivientes de los campos de exterminio. ¿Cómo se puede rendir justicia a un pueblo agraviando a otro?

Después de la Guerra de los Seis Días (1967), Elie Wiesel (premio Nobel de la paz en 1986) y otros sionistas decretaron la singularidad histórica del holocausto, por su carácter sistemático e industrializado y por la intención de aniquilar completamente a un grupo humano, los judíos, a partir de una ideología de odio racial. Esta es una verdad a medias. En su libro, La violencia nazi. Una genealogía europea, Enzo Traverso ha mostrado que el holocausto judío no es único, pues la historia del colonialismo está saturada de guerras de exterminio contra múltiples pueblos en África, Asia y América, siempre justificadas con la necesidad de eliminar las “razas inferiores”.