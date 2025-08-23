C

uando cerraron las minas de hierro de Bjørnevatn, en el inhóspito norte noruego, el futuro de la ciudad quedó en el aire. ¿De qué iban a vivir en pleno círculo polar ártico 3 mil personas? Podían haberse marchado, claro, pero nunca hay que minusvalorar la voluntad de una comunidad de habitar su territorio por encima de lógicas económicas. El Estado noruego también pudo haber mantenido las minas a base de presupuesto nacional, pero no parecía un gran negocio. En vez de ello, decidió ubicar en esta remota localidad la oficina central del Recaudador de Prestaciones Familiares Obligatorias.

Así es como, explica Kjartan Fløgstad, “con las manos ásperas y los dedos entumecidos, los mineros despedidos se inclinaron sobre los ordenadores y empezaron a martillear las teclas con el fin de dar con padres defraudadores y así poder reclamar las prestaciones familiares”.

La anécdota ilustra fantásticamente la voluntad de un país de pensarse y construirse entero, manteniendo a raya la pulsión centralista que emerge en todo centro de poder. Y eso sin ser un sistema propiamente federal.

En Alemania, con uno de los sistemas más descentralizados del continente, el reparto territorial de poderes es deporte nacional. El gobierno y el Parlamento están en Berlín, pero el Tribunal Constitucional se encuentra a 700 kilómetros, en Karlsruhe, mientras el poder económico, con el Banco Central Europeo al frente, se halla en Frankfurt. Berlín, por cierto, apenas agrupa a 4 por ciento de los alemanes.

Alemania tiene desequilibrios territoriales, pero éstos tienen más que ver con la historia del país, dividido en dos durante décadas, y con el acelerado proceso de reunificación que le siguió, que con la tensión entre el campo y la ciudad, omnipresente en estados profundamente centralistas, como el francés.

En medio, con un sistema a priori descentralizado, se encuentra España, un país que ha dejado de pensarse a sí mismo. Un ente en el que la brecha entre la capital y el territorio se ha disparado, con consecuencias que ya se dejan notar y que transformarán la estructura del Estado español. La dimensión de los incendios que asolan estos días Castilla y León no es del todo ajena a este fenómeno. Las élites económicas españolas son hoy las élites económicas madrileñas, cuyo objeto de reflexión y actuación es siempre Madrid, una ciudad que aspiran a situar como capital global. Para ello, defienden que debe superar la barrera de 10 millones de habitantes y reunir a 20 por ciento de los españoles (ahora son 7 millones). En determinados círculos, este proyecto ya tiene nombre: Madrid DF.