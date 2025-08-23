Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 11

La primera vez que José Alonso Martínez y Lizzette Cruz Gómez rindieron el examen para ingresar al bachillerato y a la educación superior, respectivamente, no lograron un espacio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero gracias a su esfuerzo, perseverancia y disciplina, este año, en su segundo intento, no sólo fueron admitidos, sino que ambos obtuvieron una puntuación perfecta.

José, en el examen Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (Ecoems), que se aplicó por primera vez y tiene la particularidad de ser en línea, obtuvo 128 aciertos, lo que le permitió ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos, de la UNAM.

Lizzette también cumplió su sueño. Ella rindió la prueba de admisión a la educación superior de la UNAM y logró obtener los 120 aciertos.

Ambos fueron oradores, junto con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2025-2026 para educación media superior y superior, y en entrevista posterior por separado, ambos jóvenes expresaron su alegría de haber logrado un examen perfecto.

José, de 17 años, contó que adicional a la presión por ser su segundo intento, se sumó el hecho de que fue un examen diferente por ser en línea. “La verdad es que es un orgullo. Nunca pensé que esto pasaría así. Estoy muy emocionado y con una mezcla de sentimientos.”