La primera vez que José Alonso Martínez y Lizzette Cruz Gómez rindieron el examen para ingresar al bachillerato y a la educación superior, respectivamente, no lograron un espacio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero gracias a su esfuerzo, perseverancia y disciplina, este año, en su segundo intento, no sólo fueron admitidos, sino que ambos obtuvieron una puntuación perfecta.
José, en el examen Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (Ecoems), que se aplicó por primera vez y tiene la particularidad de ser en línea, obtuvo 128 aciertos, lo que le permitió ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos, de la UNAM.
Lizzette también cumplió su sueño. Ella rindió la prueba de admisión a la educación superior de la UNAM y logró obtener los 120 aciertos.
Ambos fueron oradores, junto con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2025-2026 para educación media superior y superior, y en entrevista posterior por separado, ambos jóvenes expresaron su alegría de haber logrado un examen perfecto.
José, de 17 años, contó que adicional a la presión por ser su segundo intento, se sumó el hecho de que fue un examen diferente por ser en línea. “La verdad es que es un orgullo. Nunca pensé que esto pasaría así. Estoy muy emocionado y con una mezcla de sentimientos.”
Narró que el día de la prueba “me sentía nervioso, tanto por el examen como por las reglas: si te movías tantito, podía ser que te sacaran (de la prueba), o que se pudiera ir la luz o el Internet”.
Agregó que “además de la preocupación de responder bien, tenías que estar pendiente de que el Internet siguiera funcionando, que no hubiera ruido, no se podía hablar, todo tenía que estar en silencio”.
“Soy la primera universitaria de mi familia”
Lizzette, de Ocosingo, Chiapas, manifestó que su puntaje en el examen fue una “sorpresa muy buena” para ella y sus papás, quienes por concebirla muy jóvenes no pudieron estudiar en la universidad.
“Mis papás sólo estudiaron hasta la preparatoria; me tuvieron muy jóvenes. Soy la primera universitaria de mi familia. Ellos desde pequeña me han dicho que la educación es lo más importante.”
Recordó en su discurso que la primera vez que dio el examen “lo tomé muy a la ligera, me confié y no estudié. No quedé seleccionada; fue un momento de realidad y me puse a estudiar durante ocho meses. Tuve que abandonar y sacrificar muchas cosas, pero valió la pena”.