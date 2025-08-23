Laura Poy Solano

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 11

La construcción de una educación alternativa en México ha sido una lucha de largo aliento para miles de maestros en el país, que desde el movimiento revolucionario de 1910 hasta la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus más de 45 años de lucha, “han impulsado un proyecto educativo distinto al del Estado que rompe con el modelo autoritario y antidemocrático” de formación que aún hoy se busca imponer, afirmó Luis Hernández Navarro, experto en temas educativos y coordinador de la sección Opinión de esta casa editorial.

Al participar en el primer Encuentro Zacatecano de Educación Alternativa (EZEA), que se desarrolló ayer y termina hoy en la Universidad Autónoma de Zacatecas con la participación de académicos y especialistas, destacó que “no es posible avanzar en la democratización del sindicato magisterial ni del país, si al mismo tiempo no se avanza en la democratización de la enseñanza”.

El profesor Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CNTE, destacó que el EZEA busca impulsar la transformación educativa y, con ello, fortalecer la toma de conciencia del magisterio.

“Tenemos un compromiso ine-ludible ético y político con los hijos de los trabajadores y campesinos de Zacatecas, y estamos convencidos de que encuentros como el EZEA nos van a llevar a la construcción de un proyecto alternativo de educación, que esperamos que pueda ser discutido en un congreso magisterial que nos reúna a todos”, dijo el dirigente sindical.

Históricamente movilizados

Por su parte, Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que el movimiento magisterial ha sido el único referente social que desde principios del siglo pasado a la fecha ha mantenido una activa movilización social y política que lo ha llevado en diversas ocasiones a confrontar al Estado.