Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9

La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto encaminado a dotar de credenciales a los mexicanos que están presos en los centros de reclusión del país y en domicilios particulares por medidas cautelares, quienes podrán utilizar el plástico como identificación y votar en caso de que no estén suspendidos sus derechos políticos.

Los “Lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad” fueron aprobados por unanimidad por esa comisión y turnada al Consejo General del INE, con la recomendación de que se apruebe.

Aunque está ya en marcha la Cédula Nacional de Identidad, que expedirá la Secretaría de Gobernación y contendrá datos biométricos, el principal argumento que ayer se esgrimió para que el INE acuda a los reclusorios y cárceles del país a credencializar a los internos fue que es el principal instrumento para identificación.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas resoluciones que consideran la credencial para votar como el principal documento identitario en México y, por ende, tiene el efecto útil para asegurar este y otros derechos fundamentales”, resalta el acuerdo.

El mecanismo que se utilizará parte de la solicitud de quienes estén recluidos de obtener la credencial del INE mediante un enlace que los auxiliará. Los requisitos, se detalló, serán los mismos que de un trámite normal: documento de nacionalidad, ya sea acta de nacimiento o carta de naturalización; comprobante de domicilio, y en caso de que no cuenten con una identificación con fotografía, se podrán presentar registros previos.