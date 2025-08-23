Ricardo Montoya

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9

Pachuca, Hgo., La dirigencia nacional de Morena criticó duramente a la senadora panista Lilly Téllez, a quien acusó de solicitar en al menos tres entrevistas con medios extranjeros –entre ellos Fox News– la intervención de Estados Unidos en México. Sin embargo, puntualizó que no se pedirá su desafuero para evitar que “se victimice”. En conferencia de prensa en Pachuca antes de integrar los comités municipales, la dirigencia morenista subrayó que las declaraciones de Téllez “son una muestra clara de traición a la patria”, y advirtió que “eso se lo va a cobrar el pueblo”. Destacó que incluso quienes difieren de Morena cierran filas cuando se trata de defender la soberanía nacional, lo que no ocurre con Téllez. Consideró que no se trata de un hecho menor, pues “hace mucho tiempo que no se veía un llamado tan abierto a la intervención extranjera”.