Busca acuerdo de unidad
Se decidirá entre Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira. A la tercera aspirante, Verónica Camino, se le asignará una vicepresidencia
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9
El grupo de Morena definirá la próxima semana quién presidirá el Senado a partir del primero de septiembre. Se busca un acuerdo de unidad para elegir por consenso entre las dos principales candidatas, Laura Itzel Castillo Juárez y Guadalupe Chavira de la Rosa.
La decisión final se dará a conocer durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, el jueves 28 de este mes, cuando se reunirán además con seis secretarios de Estado y la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
La reunión tendrá lugar en la vieja sede de Xicoténcatl, donde desde muy temprano llegarán los funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar mesas de trabajo, en las que se definirá la agenda que habrán de desahogar en el primer periodo del segundo año de la legislatura.
La primera en llegar será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien desayunará con los legisladores. Dos horas después dialogarán con el titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Seguirán luego mesas de trabajo con los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy.
Por la tarde, los senadores guindas recibirán a la dirigencia de Morena y a los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Energía, Luz Elena González.
Ese mismo día, la bancada que coordina Adán Augusto López Hernández someterá a votación la integración de la mesa directiva del Senado, encabezada por la legisladora que sustituirá en el cargo a Gerardo Fernández Noroña.
De acuerdo con fuentes del grupo parlamentario, se decidirá entre Castillo Juárez y Chavira de la Rosa. A la tercera aspirante, la yucateca Verónica Camino Farjat, se le asignará una vicepresidencia.
López Hernández ha comenzado a operar, a fin de lograr un acuerdo de unidad en Morena que evite división o polarización entre los 67 senadores guindas y permita que la próxima presidenta del Senado tenga el respaldo de la mayoría. La decisión debe tomarse antes de la reunión plenaria, y tendrá que contar con el aval de Sheinbaum.
Por ser el grupo mayoritario, la decisión sobre quién presidirá la mesa directiva recae en Morena. A diferencia de la Cámara de Diputados, el reglamento del Senado no considera la rotación del cargo con las demás fuerzas políticas.
Por otra parte, la bancada del Partido Verde Ecologista de México, que encabeza Manuel Velasco, realizará por separado su reunión plenaria el próximo martes y contará con la presencia del titular de la SSPC, García Harfuch, y del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como de los senadores López Hernández y Fernández Noroña.