Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9

El grupo de Morena definirá la próxima semana quién presidirá el Senado a partir del primero de septiembre. Se busca un acuerdo de unidad para elegir por consenso entre las dos principales candidatas, Laura Itzel Castillo Juárez y Guadalupe Chavira de la Rosa.

La decisión final se dará a conocer durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, el jueves 28 de este mes, cuando se reunirán además con seis secretarios de Estado y la consejera jurídica de la Presidencia de la República.

La reunión tendrá lugar en la vieja sede de Xicoténcatl, donde desde muy temprano llegarán los funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para encabezar mesas de trabajo, en las que se definirá la agenda que habrán de desahogar en el primer periodo del segundo año de la legislatura.

La primera en llegar será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien desayunará con los legisladores. Dos horas después dialogarán con el titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Seguirán luego mesas de trabajo con los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy.

Por la tarde, los senadores guindas recibirán a la dirigencia de Morena y a los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Energía, Luz Elena González.