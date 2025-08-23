Gustavo Castillo

Sábado 23 de agosto de 2025

La reforma al Poder Judicial “no debe quedar sólo en la modificación del proceso de selección de las personas juzgadoras, es necesario llevarla hasta su último propósito: garantizar el efectivo acceso a la justicia de todas las personas, sin distingo alguno”, afirmó la ministra Yasmín Esquivel. Durante un encuentro con más de 150 juzgadores electos, les pidió construir “un sistema de justicia eficaz, eficiente, ajeno a los vicios de antaño”, ya que “el éxito de la reforma al Poder Judicial depende ahora de ellos”.