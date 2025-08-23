Política
Se negocia en Calica desarrollo turístico
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están negocian do con la compañía Vulcan Materials para que se realice en Calica un desarrollo turístico de bajo impacto, porque explotar la mina “ya no es opción”.

Afirmó que en un “panel internacional se está definiendo la situación final porque pusieron ellos una queja y el procedimiento continúa”, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está analizando “si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo y no esperar al último momento del panel”.

“Estamos buscando medidas alternativas que no tengan que ver con la explotación de la mina, que estén dentro del plan de manejo del Área Natural Protegida. Como el predio es de su propiedad, tendrían la posibilidad de seguir, digamos, usufructuando esa tierra, pero de una manera completamente distinta, como una alternativa de posible negociación sin llegar al final del panel internacional. Todo se trabaja con Semarnat”, aseveró.

Indicó que se está planteando que dicho espacio pueda tener un desarrollo turístico de bajo impacto, aunque indicó que “obviamente hay que ponerlo a consideración de las comunidades de la zona en su momento”.

 

