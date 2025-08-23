Fernando Camacho Servín y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que propondrá una serie de reformas para seguir combatiendo a las empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes o simuladas para engañar a las autoridades fiscales, y subrayó que su gobierno no considera por el momento la posibilidad de subir impuestos.

“Realizaremos algunas reformas para continuar el combate a los factureros, porque todavía se presenta este lastimoso fenómeno con el que se elude el pago de impuestos”, señaló.

La jefa del Ejecutivo agregó que realizarlo permitirá mayor recaudación.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum recordó que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) “subió el Impuesto al Valor Agregado; (el ex mandatario Enrique) Peña cambió el ISR, y su recaudación no tuvo nada que ver con la de su predecesor (Andrés Manuel) López Obrador.

“Nosotros, en nuestro primer año, vamos a conseguir un icremento en la recaudación solamente por seguir cerrando espacios de evasión”, subrayó.

Por otra parte, al ser interrogada sobre la posibilidad de realizar una reforma fiscal, Sheinbaum estimó que “se puede discutir, todo es debatible”.

Reforma fiscal, poco probable: Monreal

“El próximo año realizaremos algunos ajustes, no estamos pensando subir impuestos”, aseveró.