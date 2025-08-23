De La Redacción

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 6

El gobierno de México expresó su desacuerdo con la resolución del panel de expertos del T-MEC que falló en favor de Estados Unidos por la denegación de derechos laborales a los trabajadores del call center Atento Servicios, ubicado en Pachuca, Hidalgo.

Asimismo, externó su preocupación porque en su análisis, el panel constituido al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida no tomó en cuenta todos los argumentos presentados por las autoridades mexicanas.

Tras la resolución dada a conocer el jueves, en la que el panel concluyó que las acciones tomadas no fueron suficientes para remediar la denegación de derechos en la empresa, México defendió que las medidas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “se ajustaron a lo dispuesto en la legislación nacional, en los compromisos internacionales asumidos por el país y en el principio de buena fe”.

Apuntó que el panel no tomó en cuenta sus argumentos, incluyendo una objeción jurisdiccional. Tampoco, señaló, abordó de manera integral elementos fundamentales, como la asignación de la carga de la prueba conforme a las reglas, la interpretación del tratado conforme a la Convención de Viena, la valoración de los resultados de la revisión hecha por la STPS y la pertinencia de las medidas de reparación realizadas, entre otros.