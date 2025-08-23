Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 5

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en lo que va del año se han confirmado 6 mil 923 casos de dengue en el país, lo que representa menos de la quinta parte de los contagios reportados en el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron 37 mil 340.

De acuerdo con el reporte epidemiológico más reciente, 3 mil 477 son casos con signos de alarma y graves, y 3 mil 446 corresponden a dengue no grave. A la fecha, reporta la dependencia federal, se han confirmado en el país 32 decesos.

Las defunciones se han presentado en 14 estados: Guerrero y Sinaloa con cinco cada uno, y Michoacán y Tabasco, cada uno con tres. En Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán se reportan dos, mientras Guanajuato, estado de México, Nuevo León y Tamaulipas confirmaron uno cada uno.

El informe semanal sobre dengue destaca que hasta la semana epidemiológica 33 (10 al 16 de agosto), 54 por ciento de los contagios confirmados por la autoridad sanitaria se concentraron en Jalisco, con mil 194; Veracruz, con mil 117; Michoacán, con 601; Guerrero, con 431, y Chiapas, con 430.