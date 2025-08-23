Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 5

La radioterapia que se conoce y utiliza desde hace más de siglo y medio para tratar el cáncer ha tenido en los pasados cuatro años una evolución significativa con la inteligencia artificial (IA) que se incorporó a un modelo de acelerador lineal, el cual permite mayor precisión de las radiaciones y aumentar las dosis, con 30 a 50 por ciento menos efectos secundarios, aseguró Dolores de la Mata, jefa del servicio del Hospital ABC, donde se encuentra el primer equipo de este tipo en México y América Latina.

Con innovaciones tecnológicas como ésta, cada vez es más posible que la humanidad logre que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica, afirmó la especialista.

Detalló que con los aceleradores lineales convencionales, el número de sesiones para cada paciente es de 25. Con la inteligencia artificial es posible reducirlas a 15 y con la mitad de duración, por lo que cada una pasa de 30 a 15 minutos.

La nueva herramienta, conocida como Ethos, acelerador lineal con radioterapia adaptativa, empezó a funcionar en el nosocomio hace un mes y por un convenio de subrogación vigente desde 2022. También beneficia a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cáncer cervicouterino.

La Unidad de Radioterapia del Hospital ABC es considerada la más grande del sector privado en la Ciudad de México. Atiende a mil 500 pacientes al año, de los cuales 400 son del Seguro Social. Con la nueva tecnología se prevé que aumente su capacidad de atención.

De la Mata explicó que luego de la valoración de los pacientes, para iniciar el tratamiento de radioterapia transcurren tres días, en los cuales los especialistas toman imágenes de tomografía sobre la ubicación del tumor y definen el contorno y el mecanismo de protección del resto del cuerpo. Se introducen los datos al equipo y empiezan las sesiones. Con la IA, todo el proceso se realiza en un día.