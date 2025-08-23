▲ La presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira en Guerrero. En la imagen, con la gobernadora Evelyn Salgado; el director del Issste, Martí Batres, y David Kershenobich, titular de la Ssa, entre otros. Foto Presidencia

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 5

Acapulco, Gro., La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló ayer desde este puerto que 31 nosocomios y 12 centros de salud han sido inaugurados en el país desde que asumió el cargo. “Llegamos para continuar y avanzar con la transformación”, recalcó.

Al encabezar la ceremonia de apertura del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la colonia Costa Azul, detalló que el 25 de agosto se iniciará en éste la consulta externa y posteriormente la de especialidades.

El nuevo hospital regional, que cuenta con ocho quirófanos equipados, se edificó en lo que fue el Centro Internacional Acapulco.

El director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, aseveró que este nuevo sanatorio, construido con la inversión de más de 3 mil millones de pesos, será el más moderno de todo Guerrero, mejor que cualquier otro público y privado de la entidad.

Especificó que contará con acelerador lineal para atención del cáncer, equipo de resonancia magnética, sala de hemodinamia, quirófanos, 50 salas de hemodiálisis, 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, y estará totalmente equipado para atender 30 especialidades.

La mandataria enfatizó que “la ha pasado difícil Acapulco estos años” tras el paso de los huracanes Otis y John, y destacó la puesta en marcha del programa de rescate Acapulco se Transforma Contigo, con el cual se invertirán este año más de 7 mil millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento y de separación de residuos, así como en labores de limpieza e iluminación en apoyo a las autoridades locales.