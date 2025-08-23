Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 4

La Secretaría de las Mujeres informó que se dictó prisión preventiva a Armando ‘N’, médico denunciado hace unos meses por su ex pareja, la nutrióloga poblana September Vélez, por intento de feminicidio. Asimismo, indicó que sus hijos, una niña de seis años de edad y un niño de dos, regresaron con su madre tras casi 98 días.

Informó que, en seguimiento al caso, ha realizado acciones coordinadas con autoridades locales para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de September, quien denunció en una red social diversas formas de violencia ejercidas por Armando ‘N’, quien es gastroenterólogo.

Añadió que en julio, pasado, en el marco del juicio de alimentos radicado en el juzgado oral familiar de Puebla, se solicitó la restitución inmediata de los menores, puesto que el agresor fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores y le fue negado el amparo promovido.

No obstante, la jueza Cristina Pérez Terrón, adscrita a dicho juzgado a cargo del juicio, “se declaró incompetente para restituir a los menores de edad”. Posteriormente, el agresor buscó presionar a la víctima para firmar un convenio que contenía “condiciones revictimizantes”, entre ellas la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales, la obligación de borrar todas las publicaciones realizadas hasta la fecha, así como el cierre de las carpetas de investigación abiertas en su contra.