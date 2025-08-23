▲ Precisó que las entrevistas se harán públicas en un micrositio de la dependencia. Foto Alfredo Domínguez

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 4

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cumplieron con los requisitos de ley y comparecerán ante la dependencia para exponer sus planes de trabajo.

Puntualizó que entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre próximos, los aspirantes que superaron esta primera fase serán sujetos a entrevistas públicas.

Posteriormente, se emitirá un dictamen con los perfiles “más idóneos”, los cuales se presentarán el próximo 10 de septiembre a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien finalmente designará al titular de la CNB.

Previamente, del 28 al 30 de agosto se recibirán los comentarios de colectivos de personas desaparecidas y organizaciones, sobre las personas registradas.

En conferencia de prensa, la titular de Gobernación detalló que de las 76 personas propuestas, 33 aceptaron la postulación, pero sólo 27 cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de la consulta. Subrayó que las entrevistas se harán públicas a través del micrositio https://basescnb.segob.gob.mx/

“Quien vaya asumir esta gran responsabilidad y labor deberá estar consciente que es para servir y también, por cierto, que no hay horarios. Los servidores públicos se tienen que poner las pilas, estar a la altura de lo que pide la población y nos exige la Presidenta (Claudia Sheinbaum)”, enfatizó.

Funcionario defiende su postulación

Entre los aspirantes que superaron la primera fase está Javier Ignacio Díaz Ballesteros, de quien familiares de víctimas advirtieron un posible “conflicto de interés” al tener “un puesto de dirección” en la CNB.

Al respecto, Rodríguez precisó que en la convocatoria no se prohíbe ser funcionario para ser postulado. “Queremos sacar el mejor perfil; las entrevistas serán públicas, va a quedar a consideración de todos los colectivos y del público en general si tienen o no el suficiente conocimiento”.