Sábado 23 de agosto de 2025, p. 3
Personal de la Marina-Armada de México aseguró en costas de Guerrero 900 kilogramos de cocaína que eran transportadas en una embarcación.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicó en su cuenta de X: “resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx en las costas de Guerrero, se aseguraron 900 kilogramos de cocaína. Con este decomiso suman más de 46 toneladas aseguradas en alta mar en la presente administración”.
En otras acciones, se reveló que en Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional localizaron un vehículo, donde aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilogramos de mariguana valuados en 939 mil 600 pesos.
En Sinaloa, elementos del Ejército aseguraron 2 mil 340 litros y 50 kilogramos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y tres reactores de síntesis orgánica, lo que causó una afectación económica a la delincuencia por 49 millones de pesos.
En Tabasco, elementos de la Marina, la Defensa y la SSPC, así como de la Guardia Nacional y la fiscalía estatal, detuvieron a una persona perteneciente a una corporación de seguridad y le aseguraron 380 dosis de mariguana, 85 de metanfetamina y dinero en efectivo.
En otro operativo, llevado a cabo en Jalisco, personal de la Guardia Nacional localizó dos tomas clandestinas de las que se extraía combustible y aseguraron dos camiones tipo torton con cisterna adaptada, 2 mil 500 metros de manguera de alta presión y 32 mil litros de combustible.
Vinculan a proceso a cuatro del CJNG
Asimismo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo vinculación a proceso contra cuatro presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que serán juzgados por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.
El Ministerio Público Federal informó que como resultado de la coordinación del gabinete de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa y de la Fiscalía General de la República detuvieron en la colonia Caminera, en Tepic, Nayarit, a Baltazar T, José R, Jorge M y Juan J a bordo de un vehículo y aseguraron un arma larga, un cargador, cartuchos, cocaína y clorhidrato de metanfetamina.
Posteriormente, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Nayarit, decretó la vinculación a los imputados y les impuso prisión preventiva justificada.