Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 3

Personal de la Marina-Armada de México aseguró en costas de Guerrero 900 kilogramos de cocaína que eran transportadas en una embarcación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicó en su cuenta de X: “resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx en las costas de Guerrero, se aseguraron 900 kilogramos de cocaína. Con este decomiso suman más de 46 toneladas aseguradas en alta mar en la presente administración”.

En otras acciones, se reveló que en Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional localizaron un vehículo, donde aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilogramos de mariguana valuados en 939 mil 600 pesos.

En Sinaloa, elementos del Ejército aseguraron 2 mil 340 litros y 50 kilogramos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y tres reactores de síntesis orgánica, lo que causó una afectación económica a la delincuencia por 49 millones de pesos.

En Tabasco, elementos de la Marina, la Defensa y la SSPC, así como de la Guardia Nacional y la fiscalía estatal, detuvieron a una persona perteneciente a una corporación de seguridad y le aseguraron 380 dosis de mariguana, 85 de metanfetamina y dinero en efectivo.

En otro operativo, llevado a cabo en Jalisco, personal de la Guardia Nacional localizó dos tomas clandestinas de las que se extraía combustible y aseguraron dos camiones tipo torton con cisterna adaptada, 2 mil 500 metros de manguera de alta presión y 32 mil litros de combustible.