De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 3

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el segundo circuito de Nueva York autorizó una extensión de 90 días más (hasta el 18 de diciembre), para que los abogados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, puedan apelar su condena, debido a las dificultades que tuvieron para comunicarse con su cliente. La apelación debía presentarse el 19 de septiembre de este año.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial, así como una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a permitir a la defensa el acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas y visitas en persona. Por la presente se ordena que la moción es concedida”, puntualiza el documento al que tuvo acceso La Jornada.

Revelan que ha perdido más de 14 kilogramos

En dos escritos, presentados los días 1º y 18 de agosto, la defensa aseguró que el ex funcionario mexicano enfrenta condiciones de reclusión extremas, lo que ha deteriorado su salud.

Indicaron que ha perdido más de 14 kilogramos, permanece en un entorno con deficiente higiene y, en ocasiones, tuvo que alimentarse con las manos durante su estancia en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.