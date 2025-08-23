E

n medio de las batallas contra las transnacionales, el crimen organizado, los monocultivos de aguacate y berries, las constructoras, los talamontes y un largo etcétera de calamidades que afectan sus bosques, tierras comunales y manantiales, 80 pueblos p’urhépecha, hñähñú, matlatzinca, náhuatl y afromexicanos han planeado no sólo sobrevivir, sino sembrar vida. Sí, en esas circunstancias.

Agrupados en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, al margen de gobiernos, partidos políticos e iglesias, comuneras y comuneros convocados por autoridades tradicionales anunciaron que llegaron a la meta de plantar en esta temporada de lluvias nada menos que un millón de pinos, cedros y ahuehuetes, que suman un total de 4 millones en cinco años.

En las imágenes difundidas hay cientos de niños y niñas reforestando y jugando, es decir, viviendo. El consejo indicó que se plantaron árboles en los alrededores de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, la meseta P’urhépecha, la Cañada de los Once Pueblos, la ciénega de Zacapu, la región otomí en el oriente michoacano y la zona matlatzinca en Morelia.