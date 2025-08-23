Condenan los atentados en Colombia
as familias colombiano-mexicanas radicadas en México reprobamos y condenamos los cobardes, arteros e injustificables atentados cometidos en Cali, Medellín, y otros lugares de Colombia. Nuestra solidaridad y afecto a las familias afectadas a las que deseamos pronta recuperación.
Nos pronunciamos irrenunciablemente a favor de los acuerdos de paz y a todos los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo, el bienestar y la tranquilidad del entrañable pueblo colombiano.
David Gerardo Noria Sánchez
El activismo de José Basurto Flores no debe ser motivo de represión
Los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en Morelos han sido claves para la construcción y comprensión de la historia, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva e inspirando a las siguientes generaciones de activistas.
Por mencionar, el profesor rural e integrante del grupo fundador de la CNTE en la entidad, José Basurto Flores. Su activismo, que comenzó desde las filas estudiantiles y su decisión de participar en la lucha, han permanecido intactos por más de tres décadas de servicio, pese a haber sido cesado de inmediato por su participación en el movimiento magisterial de 2008.
Actualmente enfrenta un proceso jurídico que pretende imputarlo por supuestamente haber falsificado documentos. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades competentes a esclarecer y atender el caso sin que su activismo político sea el motivo de represión y persecución política.
Desireé Tapia Terrazas
El derecho de gastar lo bien ganado
En México, cada vez que un funcionario público viaja al extranjero con su propio dinero surgen críticas, incluso de quienes apoyan a la 4T. El problema es que muchos confunden dos cosas muy distintas: el origen del dinero y la percepción pública.
Antes, en los gobiernos del PRI y PAN, los lujos provenían de corrupción, desvíos o sueldos abusivos, e incluso viajes “oficiales” que eran vacaciones pagadas con los impuestos. Ahí había un problema legal y moral.
Hoy, si un servidor usa su salario legal para viajar no hay delito, sólo debate sobre congruencia. Comparar ambos casos es como decir: “un ladrón y un trabajador son iguales porque ambos tienen un coche caro”, ignorando que uno lo robó y el otro lo compró con su esfuerzo.
Además, la austeridad es relativa. Para un empresario honrado puede significar no comprar un yate o un avión; para un jornalero honrado, quizá sea no comprar una pantalla nueva o cancelar el cable. Pretender que todos vivan la misma austeridad es olvidar que no todos parten del mismo nivel económico.
El punto central es claro: si el dinero es bien habido, cualquiera tiene derecho a gastarlo como quiera. Eso no es un mal ejemplo; es una muestra de que con esfuerzo y por la vía legal se puede alcanzar lo que uno sueña.
Carlos Fernando Cárdenas Amaro
Solicita donadores de sangre
Se solicitan donadores de sangre, de cualquier tipo, para Beatriz Raya, quien está internada en el Hospital Médica Sur, ubicado en Puente de Piedra número 150, colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan.
Contacto: 55-5431-1060 o [email protected]
Marcelo Lodieu
Invitaciones
Conferencia
Brújula Metropolitana invita al conversatorio El ascenso de la ultraderecha ante el avance de la globalización multilateral: los BRICS y el nuevo sistema internacional, con Javier Gámez Chávez. La cita es hoy a las 17 horas en Misantla 11, colonia Roma Sur, sede de la Central Campesina Cardenista, a tres calles del Metro Centro Médico. Entrada Libre. Informes: 55-5275-6418 y [email protected]
Puesta en escena
El Centro Cultural El Albergue del Arte, con su programa de residencias artísticas, invita a la función especial de la Compañía Le Feu y el Colectivo Artístico VerdeViento: Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muerto. Autora: Melina Forte. Dirección: Nadia Grandón. Reparto: Melina Forte y Gustavo Bendersky.
Obra donde se echa mano de la danza, poesía y música para invitarnos a descubrir la historia en torno a la identidad de Dora y Felipe en algún extraño lugar donde parece no transcurrir el tiempo. Los protagonista han hecho del pasaje entre la vida y la muerte no sólo un rito, sino también su oficio.
La cita es hoy a las 19:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones por Whatsapp: 55-5554-6228. Entrada libre.