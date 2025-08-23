Condenan los atentados en Colombia

as familias colombiano-mexicanas radicadas en México reprobamos y condenamos los cobardes, arteros e injustificables atentados cometidos en Cali, Medellín, y otros lugares de Colombia. Nuestra solidaridad y afecto a las familias afectadas a las que deseamos pronta recuperación.

Nos pronunciamos irrenunciablemente a favor de los acuerdos de paz y a todos los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo, el bienestar y la tranquilidad del entrañable pueblo colombiano.

David Gerardo Noria Sánchez

El activismo de José Basurto Flores no debe ser motivo de represión

Los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en Morelos han sido claves para la construcción y comprensión de la historia, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva e inspirando a las siguientes generaciones de activistas.

Por mencionar, el profesor rural e integrante del grupo fundador de la CNTE en la entidad, José Basurto Flores. Su activismo, que comenzó desde las filas estudiantiles y su decisión de participar en la lucha, han permanecido intactos por más de tres décadas de servicio, pese a haber sido cesado de inmediato por su participación en el movimiento magisterial de 2008.

Actualmente enfrenta un proceso jurídico que pretende imputarlo por supuestamente haber falsificado documentos. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades competentes a esclarecer y atender el caso sin que su activismo político sea el motivo de represión y persecución política.

Desireé Tapia Terrazas

El derecho de gastar lo bien ganado

En México, cada vez que un funcionario público viaja al extranjero con su propio dinero surgen críticas, incluso de quienes apoyan a la 4T. El problema es que muchos confunden dos cosas muy distintas: el origen del dinero y la percepción pública.

Antes, en los gobiernos del PRI y PAN, los lujos provenían de corrupción, desvíos o sueldos abusivos, e incluso viajes “oficiales” que eran vacaciones pagadas con los impuestos. Ahí había un problema legal y moral.

Hoy, si un servidor usa su salario legal para viajar no hay delito, sólo debate sobre congruencia. Comparar ambos casos es como decir: “un ladrón y un trabajador son iguales porque ambos tienen un coche caro”, ignorando que uno lo robó y el otro lo compró con su esfuerzo.

Además, la austeridad es relativa. Para un empresario honrado puede significar no comprar un yate o un avión; para un jornalero honrado, quizá sea no comprar una pantalla nueva o cancelar el cable. Pretender que todos vivan la misma austeridad es olvidar que no todos parten del mismo nivel económico.