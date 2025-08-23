Afp, Xinhua, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 20

Bogotá. Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia llamaron ayer a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, los indígenas que la habitan y a establecer una “posición común” con miras a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

La Amazonía, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos.

Durante la quinta Cumbre de Países Amazónicos, con sede en Bogotá, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció la creación de una policía amazónica internacional con el objetivo de combatir el crimen organizado, que operará a partir del 9 de septiembre desde la ciudad de Manaos.

Este cuerpo de vigilancia “es algo sumamente importante para luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de armas y contra cualquier otra cosa que nos perturbe”, sostuvo. “No existe una salida individual para la crisis climática”, añadió Lula.

También destacó la importancia de la COP30, que se realizará en noviembre en la ciudad brasileña de Belem, como un escenario para poner el foco en las necesidades de la Amazonia ante la comunidad internacional. “Queremos que la conferencia sea la del cambio”, declaró.

Lula defiende la exploración de petróleo en la Amazonia para financiar la transición energética.

El gobernante colombiano, Gustavo Petro, pronunció un discurso crítico contra los combustibles fósiles, en línea con sus políticas de transición energética.

“Uno de los principales enemigos de Colombia es el narcotráfico (...), la explotación del oro y cierta minería extraída ilícitamente”, añadió el mandatario progresista y demandó un mayor compromiso financiero de la comunidad internacional para la conservación de la Amazonia.

Luis Arce, mandatario de Bolivia, llamó a anteponer los “intereses regionales” a los nacionales.