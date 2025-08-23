▲ Integrantes de la Escuela de Aviación de Colombia rindieron un homenaje a las seis víctimas mortales del atentado en sus instalaciones, en Cali. Foto Afp

Cali. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer una ofensiva militar para doblegar a los grupos guerrilleros responsables de dos ataques perpetrados antier que dejaron 19 muertos, más de 75 heridos y sumió al país en la peor crisis de violencia en una década. Hay tres detenidos por los atentados, uno de ellos Mono Luis, hermano del líder de la disidencia del estado mayor central (EMC) de las extintas FARC, Néstor Vera Fernández, Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recorrió ayer la zona aledaña a una escuela de aviación militar donde la víspera murieron al menos seis civiles y 76 resultaron heridos por la explosión de un camión bomba en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país.

Sin ahondar en detalles, el jefe de la cartera anunció allí la operación Sultana para proteger a esta región “del terrorismo y del crimen”.

El jueves Cali fue un caos. José Burbano, caminaba cerca de la base militar cuando “estalló algo súper fuerte y todos hacia el piso”, relató a la Afp.

Apenas unas horas antes, guerrilleros en Antioquia (noroeste) mataron a 13 policías al derribar un helicóptero con un ataque de drones y rifles. Los uniformados estaban en una misión de erradicación de cultivos de hoja de coca.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

Sánchez dijo que en cinco áreas de operación de esos grupos, la extorsión, los asesinatos y el reclutamiento de niños disminuyeron. Eso “los ha llevado a un desespero para afectar con el arma más criminal y demencial que puede existir, que es el terrorismo”, aseguró.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presente ayer en una cumbre en Bogotá, expresó: “nuestros corazones están con las víctimas de los ataques”.