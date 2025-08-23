Sábado 23 de agosto de 2025, p. 17
“La guerra en Gaza no es una cuestión política. Es un tema moral fundamental. ¿Queremos seguir gastando miles de millones de dólares de nuestros contribuyentes matando de hambre a niños? No lo creo. Ese no es el propósito de este país.”
Bernie Sanders, senador independiente de Estados Unidos
“Desde hace casi seis meses no se ha permitido el ingreso de suministros a Gaza. Aproximadamente 90 por ciento de las personas están desplazadas y viven en condiciones de hacinamiento. Los refugios existentes se han deteriorado o han quedado abandonados en medio de repetidos evacuaciones forzadas. Un mayor desalojo sobrepasará una situación de refugio ya catastrófica. Dejemos que la Unrwa traiga ayuda”.
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa)