Fuerza Civil de Nuevo León abate a 12 criminales
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 23
Dos familias fueron ejecutadas ayer en Jalisco. En el fraccionamiento La Cima, del municipio El Arenal, cinco personas fueron ultimadas dentro de su domicilio; mientras, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, autoridades reportaron el hallazgo de cuatro cuerpos, entre ellos dos niños, dentro de una camioneta.
En el primer caso, la fiscalía estatal informó que la principal línea de investigación es el trabajo de la madre de 48 años como abogada.
Alfonso Gutiérrez, vicefiscal de Investigación Criminal, señaló que durante la madrugada de este viernes tres sujetos llegaron a la citada casa a bordo de motocicletas.
Dos hombres dispararon primero contra una joven de 16 años y su novio de 18, que estaban afuera del domicilio. Después, entraron y atacaron a los padres de la muchacha y a un hermano.
Además, durante la mañana de ayer la comisaría de Guadalajara halló cuatro cadáveres en un vehículo de modelo reciente de doble cabina, en el cruce de las avenidas Jorge Delorme y Federico Medrano, sitio en el cual había permanecido al menos tres días estacionado.
Al respecto, el vicefiscal explicó que el reporte se generó por un olor fuerte que emanaba de la unidad. Detalló que en la caja de la camioneta estaban los cuerpos de un hombre y una mujer envueltos en plástico, y en la cabina cubiertos con una carriola y bolsas negras los cadáveres de un niño y una niña, de entre 5 y 10 años.
Dijo que cuentan con videograbaciones donde se observa a una persona que llega conduciendo, se baja y abandona el automotor.
En tanto, 12 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos tras un enfrentamiento contra elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, en el municipio de Doctor Coss. La corporación explicó que los efectivos patrullaban la zona cuando fueron atacados por hombres que viajaban en un convoy, por lo que repelieron la agresión.
La fiscalía de Guanajuato reportó que aumentó de dos a tres el número de fallecidos por el ataque armado ocurrido el 18 de agosto durante una celebración religiosa en San Miguel de Allende.
En Querétaro se informó que capturaron a Jorge Luis N, El Chispa o El Snoopy, presunto responsable del multihomicidio cometido en el bar Los Cantaritos, el pasado 9 de noviembre en la ciudad de Querétaro, donde 10 personas fueron ejecutadas por presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima.
En Hidalgo, una pareja fue asesinada y una persona resultó herida, en un ataque a balazos perpetrado por presuntos sicarios en la comunidad de El Pedregal, del municipio de Atotonilco de Tula.