De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 23

Dos familias fueron ejecutadas ayer en Jalisco. En el fraccionamiento La Cima, del municipio El Arenal, cinco personas fueron ultimadas dentro de su domicilio; mientras, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, autoridades reportaron el hallazgo de cuatro cuerpos, entre ellos dos niños, dentro de una camioneta.

En el primer caso, la fiscalía estatal informó que la principal línea de investigación es el trabajo de la madre de 48 años como abogada.

Alfonso Gutiérrez, vicefiscal de Investigación Criminal, señaló que durante la madrugada de este viernes tres sujetos llegaron a la citada casa a bordo de motocicletas.

Dos hombres dispararon primero contra una joven de 16 años y su novio de 18, que estaban afuera del domicilio. Después, entraron y atacaron a los padres de la muchacha y a un hermano.

Además, durante la mañana de ayer la comisaría de Guadalajara halló cuatro cadáveres en un vehículo de modelo reciente de doble cabina, en el cruce de las avenidas Jorge Delorme y Federico Medrano, sitio en el cual había permanecido al menos tres días estacionado.

Al respecto, el vicefiscal explicó que el reporte se generó por un olor fuerte que emanaba de la unidad. Detalló que en la caja de la camioneta estaban los cuerpos de un hombre y una mujer envueltos en plástico, y en la cabina cubiertos con una carriola y bolsas negras los cadáveres de un niño y una niña, de entre 5 y 10 años.