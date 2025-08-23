Iván Sánchez

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 23

Veracruz, Ver., Clemente Noé N, ex policía municipal de Medellín de Bravo, fue sentenciado a 32 años y seis meses de prisión por el homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo perpetrado el 2 de enero de 2015.

Después de 10 años, la Fiscalía General del Estado (FGE) demostró la responsabilidad directa de uno de los participantes en la desaparición y posterior asesinato del comunicador.

El juez del caso dictó la sentencia y ordenó un pago por concepto de reparación del daño y la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado.

La privación de la libertad y muerte del director del diario La Unión de Veracruz se cometieron en 2015, cuando hombres armados llegaron a la casa de Sánchez Cerezo y se lo llevaron por la fuerza.

Uno de los principales señalados como autor material del crimen fue el entonces alcalde panista Omar Cruz Reyes, quien se ha mantenido en libertad por medio de una serie de amparos concedidos por la justicia federal.

El periodista Jorge Sánchez, hijo de Moisés, dijo que es positivo que exista una sentencia; sin embargo, recordó que hay otras personas responsables que siguen libres.

Recalcó que Clemente Noé N es la única persona detenida por la muerte de su padre, por lo que insistió a las autoridades que aún tienen pendientes para resolver el caso.