Tras una década, se probó la responsabilidad de un implicado en la desaparición y muerte del comunicador
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 23
Veracruz, Ver., Clemente Noé N, ex policía municipal de Medellín de Bravo, fue sentenciado a 32 años y seis meses de prisión por el homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo perpetrado el 2 de enero de 2015.
Después de 10 años, la Fiscalía General del Estado (FGE) demostró la responsabilidad directa de uno de los participantes en la desaparición y posterior asesinato del comunicador.
El juez del caso dictó la sentencia y ordenó un pago por concepto de reparación del daño y la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado.
La privación de la libertad y muerte del director del diario La Unión de Veracruz se cometieron en 2015, cuando hombres armados llegaron a la casa de Sánchez Cerezo y se lo llevaron por la fuerza.
Uno de los principales señalados como autor material del crimen fue el entonces alcalde panista Omar Cruz Reyes, quien se ha mantenido en libertad por medio de una serie de amparos concedidos por la justicia federal.
El periodista Jorge Sánchez, hijo de Moisés, dijo que es positivo que exista una sentencia; sin embargo, recordó que hay otras personas responsables que siguen libres.
Recalcó que Clemente Noé N es la única persona detenida por la muerte de su padre, por lo que insistió a las autoridades que aún tienen pendientes para resolver el caso.
Añadió que por parte de su familia y representantes legales continúan con diversos procesos jurídicos para hacer justicia y se detenga a todos los responsables.
“Qué bueno que hay una sentencia, aunque sea de una de las personas que participaron en los hechos, hay que recordar que son más de seis las personas que participaron, y sólo hay un detenido”, señaló.
En tanto, dos personas fueron arrestadas por su presunta responsabilidad en el asesinato del maestro jubilado Fernando Galván Rodríguez, cometido el pasado 16 de agosto.
El docente fue localizado en la cajuela de su vehículo con huellas de violencia, en el camino a Magueyitos, en los límites de los municipios de Altotonga y Jalacingo, tras el reporte que hicieron sus familiares por su desaparición.
Derivado de las investigaciones, la FGE dijo que cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Cristina Abimelec N e Irving de Jesús N por su probable participación en el homicidio.
Luego de la detención, ambos individuos serán presentados ante el juez que los requiere para que defina su situación jurídica, dentro del proceso penal 80/2025-IV.