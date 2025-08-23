René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 21

Chalco, Méx., Al menos 400 vecinos de diversas colonias del municipio de Chalco protestaron ayer por más de ocho horas, en vías primarias, para exigir la reubicación de varias estaciones y del carril confinado del trolebús Chalco-Santa Martha, que provoca caos vial; pidieron también una solución definitiva al tema de las inundaciones en la zona.

Los manifestantes señalan a la alcaldesa morenista Abigail Sánchez y a su antecesor (actual diputado local) Miguel Gutiérrez, de no resolver las problemáticas en materia hidráulica y de movilidad.

Los quejosos inicialmente bloquearon la carretera federal México-Cuautla y el paso del transporte eléctrico, cuyas unidades quedaron detenidas en el carril confinado.

Obstruyeron el paso vehicular en bulevar Cuauhtémoc, por el anuncio que hicieron autoridades locales y estatales sobre que este domingo se realizará la apertura de tres estaciones del trolebús.