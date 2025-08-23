Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 21

Otumba, Méx., Vecinos de las comunidades de Ahuatepec y Jacarandas tomaron ayer un camión de basura y depositaron los desechos frente al palacio municipal de Otumba para protestar por la operación de un tiradero a cielo abierto instalado de manera irregular entre sus comunidades.

Los pobladores realizaron esta protesta luego que las autoridades municipales y estatales los dejaran “plantados” el pasado miércoles.

Los habitantes recordaron que hace dos días bloquearon los accesos al tiradero clandestino impidiendo el paso de los camiones recolectores ya que además de ser irregular no cuenta con el control y saneamiento de los residuos y representa un foco de contaminación.

Destacaron que ese día acudió personal de la Secretaría General de Gobierno del estado de México, encabezado por Gustavo García Lagunes, con quienes acordaron instalar ayer una mesa de trabajo técnico con la participación de funcionarios municipales y estatales, además de una visita de campo para constatar las condiciones en que opera el sitio

La mañana de ayer los colonos esperaron de manera infructuosa a que llegaran las autoridades.

Los quejosos denunciaron que desde hace al menos tres años se deposita basura en el citado lugar de manera continua, no sólo de Otumba, sino de otros municipios.