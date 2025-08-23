Sábado 23 de agosto de 2025, p. 21
Otumba, Méx., Vecinos de las comunidades de Ahuatepec y Jacarandas tomaron ayer un camión de basura y depositaron los desechos frente al palacio municipal de Otumba para protestar por la operación de un tiradero a cielo abierto instalado de manera irregular entre sus comunidades.
Los pobladores realizaron esta protesta luego que las autoridades municipales y estatales los dejaran “plantados” el pasado miércoles.
Los habitantes recordaron que hace dos días bloquearon los accesos al tiradero clandestino impidiendo el paso de los camiones recolectores ya que además de ser irregular no cuenta con el control y saneamiento de los residuos y representa un foco de contaminación.
Destacaron que ese día acudió personal de la Secretaría General de Gobierno del estado de México, encabezado por Gustavo García Lagunes, con quienes acordaron instalar ayer una mesa de trabajo técnico con la participación de funcionarios municipales y estatales, además de una visita de campo para constatar las condiciones en que opera el sitio
La mañana de ayer los colonos esperaron de manera infructuosa a que llegaran las autoridades.
Los quejosos denunciaron que desde hace al menos tres años se deposita basura en el citado lugar de manera continua, no sólo de Otumba, sino de otros municipios.
Explicaron que diariamente llegan camiones sin ningún tipo de control ni tratamiento de desechos.
Afirmaron que la acumulación de éstos ha generado la proliferación de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscas, además de perros ferales que representan un peligro para la población.
Advirtieron sobre la posible contaminación de un pozo de agua cercano debido a que la basura se cubre con tierra en algunos tramos, sin medidas de protección ambiental.
Los inconformes acusaron al alcalde priísta Hilarión Coronel de no atender el problema, pues aseguran que desde el primer periodo de su administración han solicitado reuniones sin tener respuesta.
Tras casi cinco horas de protesta, los habitantes se retiraron con la promesa de que el próximo martes acudirán representantes de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
Simultáneamente, una comisión ciudadana protestó en un acto que encabezó la gobernadora Delfina Gómez en el municipio de Axapusco, donde le expusieron la problemática.
La mandataria se comprometió a enviar a personal de Medio Ambiente y Gobernación para realizar el recorrido en el basurero e instalar una mesa de trabajo.