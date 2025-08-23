▲ Imagen de una vivienda afectada por las inundaciones en Cuernavaca, Morelos. Foto La Jornada

Juan Carlos G. Partida, Rubicela Morelos Cruz, Silvia Chávez González y Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 21

Las intensas lluvias de la madrugada de ayer en el municipio El Salto, Jalisco, causaron estragos en al menos 120 casas; el nivel del agua subió entre 60 y 80 centímetros en los domicilios del fraccionamiento Las Lilas, edificado cerca del río Santiago, que se desbordó. El ayuntamiento solicitó al gobierno estatal la declaratoria de emergencia.

Hubo afectaciones en las colonias Azucena y Galaxia Bonito Jalisco, donde los vecinos perdieron menaje y hasta la tarde de ayer seguían en proceso de cuantificación de daños.

Las Lilas fue de los sectores más perjudicados por estar abajo del nivel del río Santiago, por lo que Protección Civil decidió que fueran evacuadas las viviendas anegadas.

Personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana trabajó en las compuertas del afluente para contener el nivel del líquido.

La alcaldesa morenista de El Salto, María Elena Farías, recorrió la zona y dijo que el apoyo incluirá mantenimiento, descontaminación, desazolve y limpieza de aljibes.

Farías reconoció que las inundaciones son un fenómeno anual en estos fraccionamientos y aseguró que buscarán una solución de fondo.

Raúl Muñoz, coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, señaló que la colonia se construyó en una área prohibida por las anegaciones, la cotidiana exposición de sus habitantes a la contaminación del cauce y de un pozo de agua del que se abastecen.

En tanto, en la ciudad de Querétaro, tras el desbordamiento de un canal pluvial por una tormenta, Protección Civil municipal informó que la noche de ayer fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer (no identificados), quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, al norte de la capital del estado.