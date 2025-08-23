Ayuntamiento solicita declaratoria de emergencia
En Querétaro hallan dos cuerpos tras desbordamiento de canal pluvial
Sábado 23 de agosto de 2025, p. 21
Las intensas lluvias de la madrugada de ayer en el municipio El Salto, Jalisco, causaron estragos en al menos 120 casas; el nivel del agua subió entre 60 y 80 centímetros en los domicilios del fraccionamiento Las Lilas, edificado cerca del río Santiago, que se desbordó. El ayuntamiento solicitó al gobierno estatal la declaratoria de emergencia.
Hubo afectaciones en las colonias Azucena y Galaxia Bonito Jalisco, donde los vecinos perdieron menaje y hasta la tarde de ayer seguían en proceso de cuantificación de daños.
Las Lilas fue de los sectores más perjudicados por estar abajo del nivel del río Santiago, por lo que Protección Civil decidió que fueran evacuadas las viviendas anegadas.
Personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana trabajó en las compuertas del afluente para contener el nivel del líquido.
La alcaldesa morenista de El Salto, María Elena Farías, recorrió la zona y dijo que el apoyo incluirá mantenimiento, descontaminación, desazolve y limpieza de aljibes.
Farías reconoció que las inundaciones son un fenómeno anual en estos fraccionamientos y aseguró que buscarán una solución de fondo.
Raúl Muñoz, coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, señaló que la colonia se construyó en una área prohibida por las anegaciones, la cotidiana exposición de sus habitantes a la contaminación del cauce y de un pozo de agua del que se abastecen.
En tanto, en la ciudad de Querétaro, tras el desbordamiento de un canal pluvial por una tormenta, Protección Civil municipal informó que la noche de ayer fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer (no identificados), quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, al norte de la capital del estado.
En Morelos, elementos de la 24 zona militar aplicaron el plan DN-III-E en el condominio San Jerónimo, de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, tras la inundación de unas 40 viviendas por el aguacero de la madrugada del viernes.
Personal de Protección Civil estatal y municipal, así como de Bomberos, auxiliaron a las familias afectadas, realizaron labores de desazolve y control de escurrimientos en al menos seis colonias de la capital.
En tanto, la tormenta de anoche en municipios del poniente del valle de México causó severas anegaciones.
Vecinos de Atizapán y Nicolás Romero pidieron ayuda porque el agua del drenaje se salió por las coladeras y varios vehículos se quedaron varados en vías principales.
En Atizapán, habitantes de la colonia Villas de la Hacienda reportaron niveles de cerca de 40 centímetros de agua en algunos puntos y el anegamiento de automotores, uno de los cuales flotó y fue arrastrado por la corriente. En redes sociales, vecinos documentaron las afectaciones.
En Nicolás Romero, las autoridades informaron que atendían las zonas donde se reportaron las efectaciones por la fuerte lluvia causadas, señalaron, por basura y vegetación en las coladeras.
La carretera vía corta a Morelia, que cruza los municipios de Atizapán y Nicolás Romero, registró fuertes escurrimientos, incluso el sistema de drenaje estaba desbordado.
En Naucalpan, hubo encharcamientos, los cuales tapan los baches que son un riesgo para usuarios de avenidas importantes como Río San Joaquín y Periférico Norte.