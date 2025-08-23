▲ Fotograma de Piratas del Caribe: La maldición negra (2003). Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 8

Orlando Bloom considera que la única forma de que la nueva película de Piratas del Caribe funcione es “reunir a todos”, incluido Johnny Depp.

Actualmente, se está escribiendo la sexta entrega de la franquicia, con el regreso de Depp en conversaciones, pese a que en el pasado declaró que “nada en este mundo” lo haría retomar su papel nominado al Oscar como el Capitán Jack Sparrow.

Bloom, quien interpretó al joven aventurero Will Turner, cree que Depp es indispensable para que la cinta sea un éxito, y también pidió el regreso de Keira Knightley, ya que, según dijo, “es la manera” de asegurar el triunfo de la saga.

“Al final, todo depende del guion, ¿no? Todo está en la página y estoy seguro de que existe una manera de crear algo sólido”, declaró el actor a Entertainment Weekly.

“En lo personal, me encantaría que volvieran todos. Creo que la fórmula para que funcione es reunir al elenco original, siempre y cuando puedan y quieran regresar”.

El productor Jerry Bruckheimer señaló que cree que Johnny Depp aceptará participar en la nueva película “si le gusta cómo está escrito el papel”.

Sin embargo, Depp se alejó de las especulaciones sobre su regreso a la franquicia durante el proceso legal con su ex esposa Amber Heard en 2022.

Depp, quien protagonizó cinco películas de Piratas del Caribe entre 2003 y 2017, fue cuestionado por la abogada de Heard: “Si Disney viniera a ofrecerle 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo lo convencería de volver a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe?”.

“Así es”, respondió.

El actor presentó una demanda por difamación contra Heard en un tribunal de Virginia, en la que alegaba que ella insinuó de manera falsa que él había sido abusivo en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018, titulado: “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.