▲ La actriz en el monólogo Juicio a una zorra, el cual está en temporada en La Teatrería hasta el 31 de agosto. Foto cortesía de Luis Arroyo

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 6

Con el ADN artístico corriendo por su sangre, una trayectoria de más de tres décadas y un sinfín de personajes a los que ha dado vida, Itatí Cantoral, se transforma en Helena de Troya, una mujer condenada por la historia, quien alza la voz para contar su verdad y exigir justicia.

En el monólogo Juicio a una zorra, del español Miguel del Arco y dirigido por Alonso Iñiguez, Cantoral se sumerge en una atemporalidad donde reinvidica con una mirada femenina, íntima y vigente a la mítica mujer quien fue la excusa para una guerra; donde no sólo es teatro, sino un acto de justicia poética. De una Helena que no suplica perdón, sino que exige ser escuchada.

La obra donde no existe la figura pasiva ni la femme fatale que ha perpetuado la historia patriarcal está en temporada en La Teatrería hasta el 31 de agosto. “Este texto es muy afortunado; hace que les cimbre el corazón a los asistentes, porque lo que dice es un espejo de lo que vivimos; está cercano a la época actual, no algo ajeno”.

La actriz en charla con La Jornada expresó: “me siento muy orgullosa de hacer este personaje tan importante, que es un mito; no me interesa hablar de la belleza de Helena, sino de lo que simboliza; y con ella podemos hablar sobre lo que es el poder y cómo los relatos siguen culpando a las mujeres de cosas que ni siquiera hicieron. Se cree que ella es la causante de un conflicto bélico y hasta la llaman perra, traidora, casquivana, ramera, en fin”.

Itati Cantoral puntualizó: “Helena, como muchas mujeres, históricamente han sido marginadas, pero lo bonito de este texto es que el dramaturgo, retomó hechos y mitos de La Ilaida y La Odisea, construye a este personaje que habla con los espectadores, quienes son, a la vez, el jurado popular, y decidirán si es culpable o inocente. Ella cuenta su historia, su vida, lo que pasó y vivió”.

Por medio de ese relato “uno comienza a cuestionarse muchas cosas como mujer y ser humano; de los juicios que hacemos y se reflexiona cómo el mundo está construido y contado por el poder y no por las voces silenciadas. Esto, actualmente nos compete hablar sobre estos temas relacionados con el género femenino; además uno sana cuando se habla y cuando Helena cuenta su historia, se libera”.

Tras escuchar la versión de Helena de Troya, “también nos escuchamos a nosotras mismas y hablamos sobre las injusticias en que las mujeres han sido señaladas”.

Abrir el corazón

Cantoral, quien es recordada por encarnar a célebres villanas entre sus personajes, dijo que en su vida personal “tiene una Helena de Troya, la que me da la fuerza interna para salir de cualquier tipo de dificultad o problema; a veces olvido que esta ahí y no me doy cuenta de que existe. Además hay que tener fortaleza porque nada te va a defender como tú misma y el poder existe realmente en cada una”.