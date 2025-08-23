Reuters

Sábado 23 de agosto de 2025

Ottawa. Canadá eliminará muchos de los aranceles de represalia a la importación de productos estadunidenses e intensificará los contactos con su vecino del sur para establecer una nueva relación comercial y de seguridad, dijo el viernes el primer ministro, Mark Carney. Aclaró que los aranceles canadienses sobre los automóviles, el acero y el aluminio se mantendrán por ahora.

Carney señaló en conferencia que Estados Unidos había dejado claro recientemente que no impondría aranceles a los productos canadienses que cumplieran con el acuerdo de libre comercio de América del Norte entre los dos países y México, algo que calificó de avance positivo.

“En este contexto y en consonancia con el compromiso de Canadá con el TMEC, anuncio hoy que el gobierno canadiense ahora igualará a Estados Unidos eliminando todos los aranceles sobre los bienes específicamente cubiertos por el TMEC”, explicó.

“Canadá y Estados Unidos han restablecido ahora el libre comercio para la gran mayoría de nuestros bienes”, afirmó y apuntó que, en comparación con sus socios comerciales, las exportaciones canadienses seguían estando sujetas en general a un bajo nivel de tarifas estadunidenses.

Trump podría reducir el déficit en 4 bdd

El aumento de los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones podría reducir el déficit nacional en 4 billones de dólares durante la próxima década, calculó la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).