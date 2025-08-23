Afp

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 16

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el fabricante de semiconductores Intel “aceptó” ceder 10 por ciento de sus acciones al gobierno estadunidense.

“Dije ‘creo que deberían pagarnos 10 por ciento de su empresa’”, afirmó Trump a periodistas sobre una reunión que mantuvo la semana pasada con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan. “Sería bueno tener a Estados Unidos como su socio... han aceptado hacerlo, y creo que es un gran acuerdo para ellos”, agregó el presidente.

El gobierno estadunidense pretendía obtener acciones de la empresa a cambio de subsidios ya planeados por el ex presidente Joe Biden, aclaró la semana pasada el secretario de Comercio Howard Lutnick. Una participación en Intel no implicaría derechos de voto ni un puesto en la junta directiva del grupo, especificó Lutnick.

Los subsidios formaban parte de la Ley CHIPS, aprobada durante el mandato Biden y destinada a fomentar el establecimiento de toda la cadena de valor de chips y semiconductores en el país.