Ángel Cabrera Mendoza fue nombrado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que relevará a Jesús de la Fuente Rodríguez a partir del primero de septiembre, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La dependencia señaló que Cabrera Mendoza cuenta con la experiencia en materia financiera y regulatoria, por lo que cumplirá con las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular con la normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero.
El cambio ocurre a casi dos meses de que el gobierno de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector de facilitar el lavado de dinero de los cárteles de la droga.
Cabrera Mendoza ha desempeñado cargos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación.