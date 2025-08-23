Alejandro Alegría

Ángel Cabrera Mendoza fue nombrado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que relevará a Jesús de la Fuente Rodríguez a partir del primero de septiembre, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia señaló que Cabrera Mendoza cuenta con la experiencia en materia financiera y regulatoria, por lo que cumplirá con las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular con la normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero.