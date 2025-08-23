▲ El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, conversa con Kazuo Ueda, de Japón, y Christine Lagarde, del BCE, durante un descanso en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole. Foto Ap

Washington. La Reserva Federal (Fed) se encuentra en una “situación desafiante”, ya que el peso de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a los productos importados están empezando a trasladarse a los consumidores, con el riesgo de reavivar la inflación, advirtió el jefe del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell.

En un esperado discurso en el simposio anual de Jackson Hole, el jefe del banco central citó los riesgos sobre una mayor inflación a consecuencia de los aranceles y dijo que no se puede descartar un rápido deterioro del mercado laboral estadunidense, que podría justificar una flexibilización de la política monetaria.

Sus comentarios dejaron entrever la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque sin comprometerse abiertamente, en momentos en que la Fed enfrenta una presión creciente del presidente Donald Trump para que baje las tasas.

Powell advirtió ayer que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral crean una “situación desafiante”. “Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando”, y anticipó que estos desafíos podrían materializarse rápidamente en forma de despidos.

“Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores.”