ientras la crisis climática empeora, los mayores contaminadores globales aumentan las emisiones de gases que la provocan y al mismo tiempo, se justifican y lucran con falsas “soluciones” para el clima, como mercados de carbono y tecnologías de geoingeniería. Un caso típico es el de las megaempresas tecnológicas. Es el sector industrial que más ha aumentado el porcentaje de emisiones, principalmente por el auge de la inteligencia articial (IA) que devora energía, agua y otros recursos y producen basura tóxica.

Según la Agencia Internacional de Energía, de 2017 a 2024, la demanda de energía de los centros de datos –base de la IA– aumentó 12 por ciento anual, cuatro veces más rápido que la tasa de consumo eléctrico total global. El organismo prevé que se triplicará para 2030. Estados Unidos, el país con más centros de datos, consumirá al fin de la década más electricidad en esas instalaciones que para la producción de aluminio, acero, cemento, productos químicos y todos los demás bienes de alto consumo energético en conjunto (https://tinyurl.com/yhwejydj).

Amazon es una de las cinco empresas más grandes del mundo. Jeff Bezos, su fundador y presidente ejecutivo, creó en 2020 el Bezos Earth Fund (Fondo Bezos para la Tierra), que irrumpió en escena con grandes donaciones a proyectos sobre cambio climático, conservación y biodiversidad. Ha sido denunciado repetidamente por el impacto negativo que tiene en la privatización de la naturaleza y la biodiversidad (https://tinyurl.com/yckbnckj).

Grain publica ahora un informe sobre las actividades del Fondo Bezos en temas climáticos, y como éstas están entrelazadas y sirven para beneficiar a la empresa (https://grain.org/e/7305).

De acuerdo a los cálculos de la propia empresa, las emisiones de gases de invernadero de Amazon han aumentado 53.6 por ciento entre 2018 y 2024. Por su gran demanda de energía, Amazon fue pionera en usar el concepto de “neutralidad climática” o “emisiones cero netas”. No se trata de reducir emisiones, sino “compensarlas” para que la suma sea cero. Así, las empresas pueden seguir contaminando si en alguna otra parte alguien captura y almacena una cantidad equivalente de carbono. Para ellos se hacen plantaciones de monocultivos de árboles y algas, apropiación de bosques y otras áreas naturales, suelos agrícolas, praderas, humedales, manipulación del mar, etcétera.

Se calcula que una tonelada de dióxido de carbono captado y retenido (“secuestrado”) es equivalente a un crédito de carbono. Una vez convertidos a bonos de carbono, son instrumentos financieros que se pueden revender y obtener mucho más del costo inicial.

Resumiendo: las empresas siguen sus actividades contaminantes y hacen un negocio extra acumulando y revendiendo bonos de carbono. También las plantaciones y proyectos les reportan ganancias extras.