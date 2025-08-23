Fernando Camacho y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 14

Las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos siguen teniendo un gran peso para la economía del país, y aunque han sufrido una caída en los últimos meses, ésta no ha tenido un impacto tan fuerte en general gracias a la estabilidad de las finanzas nacionales, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que las remesas han sufrido una caída anual de 5 por ciento, debido a la “situación que ha impuesto Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes”, lo cual “por supuesto que nos preocupa, sobre todo porque (esos envíos) llegan a las comunidades que menos tienen”.

Sheinbaum detalló que la baja de las remesas fue de 16 por ciento entre junio y julio, y que actualmente tienen un nivel similar al de 2022, después de que en 2023 y 2024 aumentaron “muchísimo”.

Explicó que su gobierno está trabajando en conjunto con el Banco de México para “ver exactamente cuáles son las causas” de la caída de este índice, y que “el número de mexicanos que ha sido repatriado o deportado, si lo comparamos con periodos anteriores, no es tan alto”.

Fallaron malos augurios

Los especialistas del banco central “tienen los datos mucho más detallados de las remesas, pero, en general, el impacto que pudiera haberse vivido no ha sido tan drástico por la situación económica del país, la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad en el gasto público y, al mismo tiempo, el apoyo a la gente, que es lo más importante para nosotros”.