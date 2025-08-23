De La Redacción

Chivas revirtió una desventaja de tres goles para empatar 3-3 ante Tijuana, con los mejores 15 minutos de juego desde que el argentino Gabriel Milito asumió el cargo de entrenador.

En un partido cuesta arriba, y con errores que capitalizaron Gilberto Mora (5 y 64), y el camerunés Frank Boya (51) en la portería de Raúl Rangel, el Rebaño gestó una de las grandes reacciones en seis jornadas de la Liga Mx al igualar la cuenta en el estadio Caliente en menos de un cuarto de hora.

Armando González (74), Efraín Álvarez (84) y Roberto Alvarado (90+6), este último con un zurdazo al ángulo del arquero José Antonio Rodríguez, evitaron la tercera derrota consecutiva de los rojiblancos que ganaron un punto que los ubicó en el antepenúltimo lugar de la clasificación.

Los fronterizos, que tenían el triunfo casi en la bolsa, salieron del campo entre silbidos y reclamos de su afición, luego de desaprovechar el 3-0 de inicio.

Santos suma 23 partidos sin triunfo como visitante

En Ciudad Juárez, Santos se quedó a sólo dos minutos de ganar en condición de visitante después de 23 encuentros.